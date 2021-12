Taizé. Encontro Europeu de Jovens em Turim acontece em duas etapas

Os monges de Taizé anunciaram que o Encontro Europeu de Jovens em Turim vai realizar-se em duas etapas por causa da pandemia.

No site oficial, a comunidade informa que "com as novas restrições ligadas à evolução da pandemia, infelizmente não será possível viver o Encontro Europeu em Turim como tínhamos imaginado".

Assim, a celebração online vai começar esta terça-feira, 28 de dezembro, até ao dia 1 de janeiro.

As transmissões serão realizadas desde Turim "com alguns irmãos e jovens da região" e podem ser acompanhadas no canal de Youtube oficial.

O encontro começa às 20h30, menos uma hora em Portugal. Todas as manhãs haverá uma introdução bíblica e durante a tarde ateliês temáticos transmitidos em direto.

Todas as informações sobre o programa do encontro podem ser consultadas no site oficial.

Mas devido à pandemia, o Encontro Europeu de Taizé terá excecionalmente uma segunda etapa com participação presencial. Será no verão de 2022, entre 7 e 10 de julho na mesma cidade italiana, Turim.

Recorde-se, que este encontro anual, o sétimo promovido pela comunidade de Taizé, foi adiado em 2020 precisamente por causa da Covid-19.

Esta iniciativa anual faz parte da “Peregrinação de Confiança através da Terra” promovida pela comunidade ecuménica há mais de 40 anos, com momentos de oração nas paróquias da cidade de acolhimento e reflexão em temas como o diálogo entre povos, a paz, a fé e o compromisso social.

Situada a 360 quilómetros de Paris, Taizé congrega cerca de uma centena de monges de várias Igrejas cristãs de mais de 30 países, incluindo Portugal através do irmão David.

Foi fundada a 20 de agosto de 1940 por Roger Schulz, pastor protestante suíço que começou por acolher perseguidos políticos, judeus e mais tarde prisioneiros alemães.