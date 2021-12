Desmond Tutu. Funeral marcado para o próximo sábado na Cidade do Cabo

O funeral do arcebispo anglicano sul-africano Desmond Tutu, ícone da luta contra o regime do apartheid, vai realizar-se no próximo sábado na Catedral de São Jorge, a sua antiga paróquia na Cidade do Cabo, anunciou hoje a sua fundação.

"Os preparativos para uma semana de luto estão na sua fase inicial", disse a fundação através de uma declaração, acrescentando que "vários eventos foram confirmados para a próxima semana, que antecede o funeral do arcebispo, no sábado, 01 de janeiro de 2022".

Desmond Tutu, arcebispo emérito sul-africano e vencedor do Prémio Nobel da Paz de 1984 pelo seu ativismo contra o regime de segregação racista do Apartheid, morreu este domingo aos 90 anos, anunciou o Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa.

O arcebispo anglicano estava debilitado há vários meses, durante os quais não falou em público, mas ainda cumprimentava os jornalistas que acompanhavam cada uma das suas saídas recentes, como quando foi tomar a sua vacina contra a covid-19 num hospital ou quando celebrou os seus 90 anos em outubro.