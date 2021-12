Incêndio em "ferry" no Bangladesh faz pelo menos 39 mortes

Pelo menos 39 pessoas morreram e 100 ficaram feridas num incêndio num "ferry" de três andares, esta sexta-feira, no sul do Bangladesh.

Havia 500 pessoas a bordo do MV Avijan-10, que fazia o trajeto entre a capital do Bangladesh, Dhaka, e Barguna. As chamas deflagraram a meio do Rio Sugandha, perto da cidade de Jhalakathi.

O fogo terá começado na sala das máquinas e ter-se-á alastrado para o resto da embarcação. Os bombeiros só conseguiram extingui-lo ao fim de várias horas.

Algumas pessoas afogaram-se depois de terem saltado para a água. De acordo com as autoridades, é expectável que no número de vítimas mortais aumente, dado que vários passageiros sofreram queimaduras graves.