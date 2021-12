Reino Unido reduz período de isolamento de dez para sete dias

Veja também:

O Governo britânico reduziu de dez para sete dias o período de isolamento de pessoas que apresentem dois autotestes negativos à Covid-19, em dois dias seguidos. O anúncio foi feito esta quarta-feira.

Com a variante Ómicron a espalhar-se rapidamente no Reino Unido e números recorde de casos na última semana, muitas empresas estão a debater-se com a escassez de pessoal, incluindo hospitais que alertaram para o risco de um impacto na segurança dos pacientes.

De acordo com a agência Reuters, uma análise da UK Health Security Agency (UKHSA) sugere que um período de isolamento de sete dias, juntamente com dois testes com resultados negativos, teve quase o mesmo efeito protetor que um período de isolamento de dez dias sem testes.

"Queremos reduzir a perturbação da Covid-19 na vida quotidiana das pessoas", disse o secretário da Saúde, Sajid Javid, numa declaração oficial.

Os testes rápidos, que são fornecidos gratuitamente pelo Serviço Nacional de Saúde britânico, podem ser autoadministrados por pessoas em casa, fornecendo um resultado em 15 a 30 minutos.

Aqueles que recebem um resultado negativo no sexto dia e no sétimo dia do período de isolamento, com testes realizados com 24 horas de intervalo, já não terão de ficar em isolamento durante 10 dias, disse o Governo.

A UKHSA "aconselhou fortemente" aqueles que deixam o isolamento após sete dias a limitarem o contacto com outras pessoas em espaços apinhados ou mal ventilados, a trabalharem a partir de casa e a minimizarem o contacto com os mais vulneráveis à Covid-19.

"A nova abordagem reflete as últimas provas sobre o tempo de transmissão do vírus, e apoia os serviços públicos essenciais e as cadeias de abastecimento durante o Inverno, ao mesmo tempo que limita a propagação do vírus", disse a UKHSA.