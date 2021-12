Ministro nada 12 horas e sobrevive a queda de helicóptero

Num vídeo partilhado no perfil do Twitter do Ministério da Defesa de Madagáscar, o general de 57 anos surge deitado numa espreguiçadeira, de camuflado vestido e com cara de exausto. Nadou durante a noite, desafiando a agitação marítima. Depois de chegar a terra, foi transportado para o hospital.

Segundo as autoridades, Serge Gelle e o outro sobrevivente chegaram separadamente, na terça-feira de manhã, a terra firme, na cidade costeira de Mahambo. Os destroços do helicóptero já foram localizados.

“Não chegou a minha hora de morrer”, afirmou. O general é um dos dois militares sobreviventes da queda do helicóptero, que provocou a morte do piloto e desaparecimento de outro militar.





O acidente de helicóptero, cujas causas estão ainda por apurar, deu-se quando o aparelho sobrevoava a zona de um naufrágio na costa Norte de Madagáscar. O navio cargueiro “MS France” virou-se na segunda-feira à noite quando navegava na zona entre Antanambe e Soanierana Ivongo. A bordo seguiam 130 passageiros, 45 dos quais já resgatados com vida.

O último balanço da Agência Marítima e Portuária de Madagáscar aponta para 64 mortos e 20 desaparecidos. Este navio não tinha autorização para transportar passageiros, já que se trata de uma embarcação de carga e estava sobrelotado.

Há relatos de que a água começou a entrar na casa das máquinas. Segundo o diretor de operações marítimas da Agência Marítima de Madagáscar, o naufrágio deveu-se a uma falha do motor. Já o chefe da polícia da zona onde ocorreu o acidente refere que o navio estava a operar "clandestinamente", de acordo com relatos dos meios de comunicação locais.

Andry Rajoelina, o presidente de Madagáscar, usou as redes sociais para lamentar as vítimas do naufrágio e agradecer a "dedicação" de Serge Gellé e do outro militar que sobreviveram à queda do helicóptero. Na altura do acidente, noutro helicóptero militar seguiam o primeiro-ministro de Madagáscar, Christian Ntsay, e o ministro da Defesa.