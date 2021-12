Camionista português morre após "altercação" com migrantes em França

Um camionista português morreu, na noite de domingo, numa área de serviço na A16, em Beuvrequen, perto de Calais, em França.

De acordo com a cadeia de rádio "France Bleu", a tragédia ocorreu na sequência de uma "altercação com três migrantes que tentou impedir que subissem para a viatura que conduzia”.

Ao tentar livrar-se dos migrantes, o português terá sido atacado com um soco. Ainda assim, o camionista voltou para a viatura pesada e terá sofrido uma paragem cardíaca.

De acordo com o Ministério Público de Boulogne-sur-Mer, os bombeiros foram chamados ao local por um colega do camionista, que seguia com este na viagem, também português.

Segundo a imprensa francesa, quando a ajuda chegou, o homem de 48 anos encontrava-se em paragem cardiorrespiratória e, apesar das tentativas de reanimação, faleceu no local.

“A vítima apresentava alguns problemas de saúde, terá sofrido um ataque cardíaco, mas só a autópsia irá esclarecer qual a causa da morte”, escreve a France Bleu, acrescentando que “fazia tratamentos cardíacos e era fumador”.

O caso está a ser investigado pela brigada de investigação de Calais.

Segundo as autoridades francesas, a área da autoestrada onde ocorreu o incidente é "conhecida por ser utilizada por migrantes que tentam introduzir-se em camiões para chegarem a Inglaterra”.

Desde setembro de 2021, pelo menos duas pessoas morreram ao tentarem entrar em um camião.