Covid-19. Agência Europeia do Medicamento recomenda vacina da Novavax

20 dez, 2021 - 13:33 • Ricardo Vieira , Marta Grosso com Lusa

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) aprovou nesta segunda-feira uma recomendação para a comercialização condicional da vacina do laboratório Novavax contra a Covid-19, para pessoas com mais de 18 anos. A autorização de entrada no mercado foi dada após a EMA ter concluído que os dados sobre a vacina eram robustos e satisfaziam os critérios da UE em termos de eficácia, segurança e qualidade, segundo um comunicado.

A Nuvaxovid (também conhecida como NVX-CoV2373) é a quinta vacina para a Covid-19 a ser recomendada pela União Europeia. A avaliação teve início em 17 de novembro e decorreu num prazo acelerado. No seu conjunto, os resultados de dois estudos mostram uma eficácia vacinal para Nuvaxovid de cerca de 90% para a estirpe original do SARS-CoV-2 e algumas variantes preocupantes como Alpha e Beta. Os dados em relação à eficácia da vacina contra outras variantes preocupantes, incluindo a Ómicron, são ainda limitados, sublinha a EMA.



Esta vacina foi também recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), na sexta-feira, para uso de emergência, mas com o nome CovovaxTM. A aprovação do uso de emergência possibilita que integre a lista de vacinas adquiridas pelo mecanismo de distribuição universal e equitativa Covax, destinado a fornecer os países mais pobres com vacinas contra a Covid-19.

A autorização da EMA é válida para os 27 Estados-membros, mas a vacina da Novavax não deverá ser utilizada em Portugal uma vez que, segundo foi adiantado em julho, não está incluída no planeamento da vacinação contra a Covid-19. Na UE está autorizada a comercialização de quatro vacinas anticovid-19: Pfizer BioNtech, Moderna, Astrazeneca e Johnson&Johnson. Que vacina é esta? "É uma vacina à base de proteínas e irá apoiar, juntamente com as vacinas já autorizadas, as campanhas de vacinação nos Estados-membros da UE durante uma fase crucial da pandemia", refere a EMA, em comunicado.

A Nuvaxovid contém a versão de uma proteína encontrada na superfície do SARS-CoV-2 (a proteína ‘spike’), que foi produzida em laboratório. Contém também uma substância (adjuvante) para ajudar a fortalecer as respostas imunológicas à vacina. Quando uma pessoa recebe a vacina, o seu sistema imunitário identifica a proteína como estranha e produz defesas naturais: anticorpos e células T. Se, posteriormente, a pessoa vacinada entrar em contato com o SARS-CoV-2, o sistema imunitário reconhecerá a proteína ‘spike’ do vírus e estará preparado para atacá-la. Os anticorpos e células imunes podem proteger contra a Covid-19 trabalhando juntos para matar o vírus, prevenir a sua entrada nas células do corpo e destruir as células infetadas. A Nuvaxovid é administrada em duas doses, com três semanas de intervalo. Os peritos concluíram que a informação sobre a a nova vacina era "robusta e cumpria os critérios da União Europeia para eficácia, segurança e qualidade". Na UE, está autorizada a comercialização de quatro vacinas anticovid-19, pertencentes aos laboratórios da Pfizer/BioNtech, da Moderna, da Astrazeneca e da Johnson&Johnson.