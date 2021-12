Reino Unido. Negociador britânico do Brexit demite-se

O secretário de Estado para as relações europeias, David Frost, que liderou as negociações do ‘Brexit' sob o primeiro-ministro Boris Johnson, demitiu-se do Governo britânico, noticiou este sábado o jornal Mail on Sunday.

O jornal, citando uma fonte governamental de alto nível, revelou que Frost deixaria o cargo em janeiro devido à sua "desilusão" com a "direção" da política governamental, nomeadamente as novas restrições impostas para conter a pandemia de covid-19.

A demissão, que terá sido formalizada por Frost na semana passada, ainda não foi confirmada oficialmente.

O jornal refere que Frost deseja sair amigavelmente e que foi persuadido a permanecer no cargo até janeiro próximo.

Frost é considerado uma figura-chave nas negociações com a União Europeia, mas decidiu afastar-se do Executivo por discordar com o chamado "Plano B", que determinou a introdução de passes sanitários para entrada em discotecas e grandes eventos, a obrigatoriedade de vacinas para profissionais de saúde e o uso de máscaras em espaços públicos fechados.