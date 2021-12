Sondagem dá vitória esmagadora de Lula sobre Bolsonaro

As eleições presidenciais no Brasil serão em outubro de 2022, mas, se fossem agora, o fundador do Partido dos Trabalhadores (PT), Lula da Silva, seria eleito logo na primeira volta, com 48% dos votos, contra 22% do atual Presidente, Jair Bolsonaro.

Realizada pela “Datafolha”, a sondagem colocou dois cenários aos inquiridos. No primeiro, foram apresentados os nomes de cinco candidatos: Lula da Silva, Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, Ciro Gomes e João Doria. Perante este cenário, Lula da Silva recebeu 48% das intenções de voto, seguido de Bolsonaro com 22%, Sérgio Moro com 9%, Ciro Gomes com 7% e João Doria com 4%.

No segundo cenário, foram acrescentados outros nomes: Simone Tebet, Rodrigo Pacheco, Alessandro Vieira, Felipe d’Avila e Aldo Rebelo. Contudo, os resultados foram idênticos: Lula obteve 47% e Bolsonaro 21%. Também Sergio Moro e Ciro Gomes mantiveram as percentagens do primeiro cenário.

A “Datafolha” fez também uma sondagem espontânea, perguntando ao inquirido em quem pretendia votar, mas sem apresentar qualquer lista de candidatos. Aqui, Lula da Silva alcançou 32% e Jair Bolsonaro 18%.

Ainda segundo a sondagem, Bolsonaro seria a pessoa em quem 60% dos inquiridos nunca votariam.

A sondagem foi feita junto de 3666 pessoas, de 191 cidades brasileiras, entre os dias 13 e 16 de dezembro.