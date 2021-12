João Rendeiro vai continuar detido

A justiça sul-africana negou fiança a João Rendeiro, que vai ficar detido até 10 de janeiro. O antigo banqueiro foi presente, esta manhã, ao juiz no tribunal de Verulam, na África do Sul.



O juiz rejeitou proposta de caução apresentada pela defesa, por considerar que existe o perigo de fuga tendo em conta o historial do ex-banqueiro.



O magistrado sul-africano Rajesh Parshotam confirmou que a justiça sul-africana ainda não recebeu qualquer pedido de extradição das autoridades portuguesas.

Durante a sua intervenção garantiu a segurança do arguido e diz não ser verdade que no país as prisões não tenham condições dignas.

Diz que a defesa quer fazer acreditar que Rendeiro é uma vítima e os processos contra ele são injustos.

Fez referência às duas contas bancárias do antigo presidente do BPP - nos EUA e na África do Sul - e ao facto de Portugal alertar para o facto de ter três passaportes.

Na quarta-feira, o magistrado ouviu durante cerca de três horas os argumentos da defesa, que propõe a libertação em troca de 40.000 rands (2.187 euros), e do Ministério Público sul-africano, que se opõe.