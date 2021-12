"Na Rota do Tráfico com Mariana van Zeller" regressa. "Foi a investigação mais assustadora"

Na segunda temporada do seu programa "Na Rota do Tráfico", a jornalista Mariana van Zeller vai mostrar como a pandemia de Covid-19 levou a um aumento substancial dos mercados negros. O programa estreia a 18 de dezembro no National Geographic.

"Durante a pandemia, houve um crescimento enorme dos mercados negros globais", disse à agência Lusa a jornalista de investigação, que é a primeira portuguesa a ter um programa em nome próprio no National Geographic, "Na Rota do Tráfico com Mariana van Zeller".

"Sempre que há uma crise na economia e muitas pessoas perdem o trabalho, têm de recorrer a mercados negros e a outras maneiras de fazer dinheiro para trazer comida para a família", afirmou. "Mal começámos a investigar vimos isso, que tinha havido um crescimento grande no mercado de drogas, no mercado de armas, no mercado de esquemas", sublinhou.

Nesta segunda temporada, a equipa conseguiu ir mais a fundo nos mercados negros e alargar a abrangência da sua investigação, impulsionada pelo sucesso da primeira temporada.

"Alargámos a ideia do que são os mercados negros, que não são só bens como armas e drogas", frisou. "Existe um crescimento enorme de um movimento de supremacia branca pelo mundo inteiro, e eu há muitos anos que estava interessada neste tema".

Esse é um dos episódios mais marcantes da temporada, filmado durante um período conturbado da sociedade norte-americana.

"Foi a investigação mais assustadora, muito mais que estar num laboratório de metanfetaminas com homens armados à minha volta no México, ou com gangues de motoqueiros", revelou.

"Foi estar frente a frente com um neonazi e um americano que vivia na Sérvia, e perceber o ódio e a raiva que existe aliados a uma completa falta de informação ou a informações erradas que levam a ataques terroristas", continuou. "Foi assustador como americana e como portuguesa, sabendo que estas ideias se estão a disseminar pelo mundo inteiro".