Covid-19. Valor Rt no Reino Unido está entre o 3 e o 5

O Reino Unido está a braços com uma nova vaga de infeções de Covid-19, nomeadamente por causa da variante Ómicron, que tem dado provas de se espalhar muito mais rapidamente que as variantes anteriores.

Segundo dados revelados esta quinta-feira o valor Rt da variante Ómicron, que representa a taxa de transmissibilidade do vírus, situa-se atualmente entre os 3 e os 5, um valor muito superior à da variante Delta, que está nos 1,1 ou 1,2.

Em Portugal, por exemplo, a taxa de Rt para toda a Covid-19 está nos 1,08, ou seja, quase cinco vezes mais baixo do que o limite máximo da estimativa para a Ómicron no Reino Unido.

Estes valores significam que cada pessoa infetada com a variante Ómicron no Reino Unido está a transmitir o vírus a até cinco outras pessoas, o que faz prever um aumento mais que exponencial do número de casos positivos.

Os dados relativos a esta taxa foram divulgados pela investigadora Susan Hopkins, conselheira médica da Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido, em declarações a uma comissão parlamentar, e citados pela Sky News.

Hopkins esclareceu, porém, que estes dados são apenas uma estimativa e que os valores definitivos para a taxa Rt da variante Ómicron só estarão disponíveis no final do ano, ou mesmo no início de janeiro.

O Reino Unido registou mais de 77 mil novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas e o Governo já anunciou a intenção de dar doses de reforço da vacina a toda a população adulta até ao final do ano.