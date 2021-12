Covid-19. Marrocos repatria cidadãos até dia 23 desde três países incluindo Portugal

Veja também:

Os voos de repatriamento de cidadãos marroquinos desde Portugal, Turquia e Emirados Árabes Unidos, iniciados esta quarta-feira, na sequência do encerramento de fronteiras, devido à "propagação fulgurante" da variante da Covid-19 Ómicron, vão decorrer até 23 de dezembro.

Em comunicado, a comissão interministerial encarregada de coordenar as medidas de viagens internacionais para prevenir a difusão do novo coronavírus revelou que a partir daquela data os voos destes países para Marrocos voltam a ser proibidos.

Marrocos encerrou as suas fronteiras em 29 de novembro para impedir a disseminação da nova variante da Covid-19 Ómicron, cujo primeiro caso foi hoje detetado naquele país.

Na segunda-feira, o país do Magrebe tinha anunciado viagens de repatriamento dos seus cidadãos, a partir de 15 de dezembro, desde Portugal, Turquia e Emirados Árabes Unidos, após o encerramento de fronteiras por causa da pandemia.

"As autoridades marroquinas recomendam vivamente aos residentes marroquinos afetados e que pretendam regressar ao país, que tomem as providências necessárias para regressar antes dessa data", salienta o comunicado.

Estes voos especiais são destinados aos cidadãos marroquinos ou residentes do país do Magrebe que viajaram recentemente para o estrangeiro antes do encerramento da fronteira.

Antes do embarque, o viajante terá de apresentar um teste PCR negativo à Covid-19 realizado até 48 horas antes e cumprir uma quarentena de sete dias à chegada num hotel escolhido pelas autoridades e com as despesas suportadas pelo Estado.

A decisão de limitar o período para os voos de repatriamento surgiu no mesmo dia em que Marrocos detetou o primeiro caso de Covid-19 da nova variante Ómicron, uma mulher residente em Casablanca.