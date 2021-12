Covid-19. França vai apertar medidas para viajantes britânicos

Veja também:

A partir do próximo sábado, 18 de dezembro, os viajantes britânicos que queiram entrar em França serão obrigados a apresentar um teste negativo à Covid-19, com menos de 24 horas.

Uma vez em França, terão de se auto isolar durante uma semana, mas esse período de quarentena pode terminar após 48 horas se apresentarem um segundo teste negativo realizado já em território francês.

O porta-voz do governo francês, Gabriel Attal, disse, esta quinta-feira de manhã, que o gabinete do primeiro-ministro fará, "nas próximas horas", um anúncio mais detalhado sobre as novas medidas.

Segundo a BBC, serão necessárias razões convincentes para a entrada, o que inclui a visita de familiares, mas razões de turismo ou de trabalho não urgente não serão consideradas suficientes.

As novas medidas aplicam-se a todos os viajantes britânicos, independentemente de terem sido vacinados, com a exceção dos transportadores internacionais.

Apenas os cidadãos franceses que regressam do Reino Unido, ou os britânicos que vivem em França, serão autorizados a entrar no país.