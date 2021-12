EUA alertam Mali relativamente a ingerência de mercenários russos no país

As autoridades do Mali ameaçaram recorrer ao grupo de mercenários após a decisão da França em reduzir o seu dispositivo militar no país, onde combatia grupos ‘jihadistas’.

O chefe da diplomacia norte-americana tinha já avisado o grupo Wagner quanto ao seu eventual envolvimento no Mali, no mês passado, durante uma visita ao Senegal.

O secretário de Estado sugere no comunicado que a parceria com o grupo Wagner pode vir a implicar o pagamento mensal de 10 milhões de dólares (cerca de 9 milhões de euros).

Antony Blinken considerou que os recursos do Mali, incluindo as concessões de exploração de minas, devem ser devolvidos aos malianos, “ e não hipotecadas em benefício de forças estrangeiras que não prestam contas dos seus atos e que estão acostumadas a abusar das populações locais e comprometer o controlo que os países anfitriões exercem sobre o seu próprio território".

"Exortamos o governo de transição do Mali a não desviar os escassos recursos orçamentais da luta contra o terrorismo liderado pelas forças armadas do Mali", acrescentou.

A junta militar no poder em Bamaco ameaça contratar os serviços da empresa privada russa, suspeita de ser próxima do Presidente Vladimir Putin, para ajudar na luta contra os "jihadistas".

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, alertou o Mali, esta quarta-feira, para as consequências financeiras e a desestabilização do país, que já enfrenta uma onda de violência "jihadista", se o governo recrutar o grupo de mercenários russos Wagner.

O Presidente francês Emmanuel Macron viajará para Bamaco na segunda-feira para se encontrar com o presidente de transição do Mali, coronel Assimi Goita, que desde agosto de 2020 é o “homem-forte” do país, na sequência de um bem-sucedido golpe de Estado e que reforçou o poder com novo golpe militar em maio deste ano.

A presença do grupo Wagner foi reportada na Ucrânia, Síria e nalguns países africanos, designadamente a República Centro-Africana (RCA).

Relativamente a este país, a União Europeia (UE) anunciou hoje a suspensão temporária da sua missão de formação das Forças Armadas Centro-Africanas (FACA), devido ao "controlo exercido pelos mercenários da empresa Wagner".

“Devido ao controlo exercido pelos mercenários da empresa Wagner sobre as Forças Armadas Centro-Africanas, a União Europeia, preocupada com o respeito do Direito Internacional Humanitário, decidiu suspender temporariamente as ações de formação”, anunciou o general Jacques Langlade de Montgros, comandante da missão de formação da UE na República Centro-Africana (EUTM-RCA).

A formação das FACA será retomada "logo que seja garantido que os soldados centro-africanos treinados [pela UE] não serão utilizados pelos mercenários de Wagner".

Os cerca de 70 instrutores europeus da EUTM-RCA, 20 dos quais portugueses, vão regressar temporariamente aos seus países.

As ações de formação da EUTM-RCA começaram em 19 de abril de 2016 e entre 11 de janeiro de 2018 e 08 de julho de 2019, e 18 de setembro de 2020 e 11 de setembro deste ano, foi comandada pelos brigadeiros-generais portugueses Hermínio Maio e Paulo Neves de Abreu, respetivamente.