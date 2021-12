Covid-19. Estados Unidos ultrapassam as 800 mil mortes

Veja também:

Os Estados Unidos ultrapassaram, na terça-feira, as 800 mil mortes devido à covid-19 e tornaram-se oficialmente o país mais afetado pela pandemia, segundo uma contagem feita pela Universidade Johns Hopkins.

Os dados oficiais colocam os Estados Unidos como o país mais afetado no número de mortos, à frente do Brasil, Índia, México ou Rússia.

Cerca de 450 mil mortes aconteceram em 2021, apesar das vacinas contra a covid-19 terem começado a ser autorizadas em dezembro de 2020 e amplamente disponibilizadas na primavera de 2021.

O número total de mortes provocado pelo coronavírus SARS-CoV-2 é superior à população dos Estados norte-americanos como o Dakota do Norte ou o Alasca.

Atualmente a média de mortes encontra-se nas 1.150 por dia, segundo os números mais recentes do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC).

A grande maioria das mortes é de pessoas não vacinadas.

Cerca de 72% da população norte-americana já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19, registo abaixo de muitos países.

O Congresso dos Estados Unidos respeitou um minuto de silêncio na terça-feira em homenagem às vítimas causadas pela pandemia.

O país enfrenta uma quinta vaga, com o aumento de novos casos a ser associado ainda à variante Delta.

No entanto, os especialistas estão agora preocupados com a nova variante Ómicron, que começa a espalhar-se no país, embora ainda represente apenas cerca de 03% dos novos casos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou, na terça-feira, que a Ómicron se está a espalhar a um ritmo sem precedentes no planeta.