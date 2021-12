Rendeiro não foi transferido de prisão por "pressão enorme" da PJ

"Não, não. As autoridades judiciais são independentes e o poder judicial funciona muito bem na África do Sul e, portanto, vai obedecer à lei para determinar se existem os pré-requisitos para uma extradição, ou não", sublinha.

Questionado se as autoridades sul-africanas são permeáveis a esse tipo de pressão, o catedrático não tem dúvidas: "sim, com certeza. Querem prestar a máxima cooperação a um país amigo, que é membro da União Europeia. Como se trata de uma cooperação ao nível da polícia, onde não há poder judicial...claro! Todos os países fazem esses favores”.

João Rendeiro ainda não foi transferido de prisão porque a "Policia Judiciária portuguesa está a fazer uma pressão enorme sobre as autoridades da África do Sul", diz à Renascença o jurista sul-africano Andre Thomas Hausen.

Rendeiro na prisão mais perigosa da África do Sul

Da prisão de Westville, em Durban, onde João Rendeiro está agora detido, diz-se que é a maior e a mais perigosa da África do Sul.



A advogada de defesa tem insistido na necessidade de o transferir de cadeia, alegando que já foi alvo de ameaças. Mas é lá que mora, ainda, João Rendeiro.

Que prisão é esta afinal? A esta pergunta, André Thomas Hausen, especialista em Direito Comparado da Universidade de Pretória, responde que "é semelhante às piores prisões do Brasil”.

“Tem uma sobrelotação acima dos 200%, e isso corresponde a cerca de 40 mil pessoas. Nessas circunstâncias, uma pessoa com 69 anos, com as fraquezas normais dessa idade, está em perigo, direto e imediato para a sua saúde e até para a vida”, refere o jurista.

“Basta uma infeção por Covid, e neste momento temos uma vaga de infeções Covid tão alarmante e tão séria como a que se vive na Rússia, para que uma pessoa dessa idade possa sofrer graves consequência e, até, perder a vida", adverte.

Nestas declarações à Renascença, Andre Thomas Hausen considera que o mandado de captura, que aponta João Rendeiro como uma "pessoa suscetível de ser entregue a Portugal", é “deficiente” e pode colocar em causa o processo de extradição para Portugal.