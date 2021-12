Indonésia levanta alerta de tsunami após sismo de 7,6

Um sismo de 7,6 na escala de Richter, foi registado no leste da Indonésia. O Centro de alerta de Tsunamis do Pacífico alertou para a eventualidade de um tsunami, devido à intensidade do abalo.

O alerta foi, entretanto, levantado mas as autoridades locais estão de prevenção.

O tremor de terra ocorreu depois das 10h20 (3h20 em Lisboa) e teve uma profundidade de 18, 5 quilómetros no mar das Flores, a uma centena de quilómetros de distância da localidade de Maumere, indicou o Instituto Geológico dos Estados Unidos.

Desde o primeiro abalo já foram registadas dezenas de réplicas, sendo que uma delas atingiu 5.8 na escala de Richter.

Devido à intensidade do terramoto, o departamento meteorológico do país já emitiu um alerta de tsunami.

Até ao momento, não há indicação de vítimas ou danos materiais.

A Indonésia, um vasto arquipélago com 270 milhões de habitantes, é frequentemente atingida por sismos, erupções vulcânicas e tsunamis por estar assente no chamado "Anel de Fogo" do Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica.





[notícia atualizada à 6h33]