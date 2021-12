Estudante desaparecido em Badajoz procurado também em Portugal

As autoridades decidiram agora alargar o perímetro das buscas e investigação a Portugal, dada a proximidade com Badajoz e a suspeitas de que possa haver relacionamento com o seu desaparecimento.

Pablo Sierra Moreno, de 21 anos, desapareceu a 3 de dezembro, depois de ter sido visto num bar onde, alegadamente, teve um pequeno desentendimento com outra pessoa. O telemóvel do estudante de Matemática, na Universidade da Extremadura, foi encontrado junto ao Guadiana.

As buscas para encontrar um jovem desaparecido desde o início do mês em Badajoz, Espanha, foram estendidas a todo o território português.

A associação SOS Desaparecidos, em colaboração com a família do jovem, produziu cartazes em português – que incluem a fotografia do jovem e a sua descrição – que estão a ser divulgados em Portugal com o objetivo de reunir pistas sobre o seu paradeiro.

O porta-voz da família, Joaquín Amills, citado pelo jornal El Mundo, disse, na segunda-feira, que "procuram localizar Pablo em boas condições, porque não há nada que prove o contrário", não descartando, no entanto, qualquer outra hipótese.

O caso encontra-se em segredo de justiça e a polícia espanhola trabalha em contrarrelógio com vista a esclarecer o que aconteceu na noite de 3 de dezembro, em Badajoz.