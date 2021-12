O clima influencia a segurança no mundo? Rússia veta resolução da ONU

A Rússia vetou nesta segunda-feira, no Conselho de Segurança da ONU, um projeto de resolução do Níger e da Irlanda que estabelecia uma ligação genérica entre aquecimento global e segurança no mundo, apoiado pela maioria dos membros da organização.

O texto, que mereceu o voto favorável de 12 dos 15 membros do Conselho de Segurança, pedia ao secretário-geral da ONU, António Guterres, para "incluir os riscos de segurança relacionados com o clima como elemento central nas estratégias globais de prevenção de conflitos das Nações Unidas".

A Índia, sem direito de veto (por não ser membro permanente daquele órgão), também votou contra, considerando que o aquecimento global não está ligado a um problema de segurança internacional, mas de desenvolvimento económico. A China (que tem direito de veto) absteve-se.

A resolução exigia também ao dirigente máximo da ONU um relatório dentro de dois anos "sobre as implicações para a segurança (...) dos efeitos nefastos das alterações climáticas" nas questões geridas pelo Conselho de Segurança e recomendações sobre a forma como tais riscos podem ser abordados.

Um pedido para nomear um enviado específico para essa matéria foi retirado à última hora pelos redatores do texto, para aumentar as hipóteses da sua aceitação por Moscovo.