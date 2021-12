Mais de 100 pessoas continuam desaparecidas na sequência de tornados nos EUA

As autoridades locais do estado do Kentucky, nos Estados Unidos (EUA), estimam que mais de 100 pessoas continuam desaparecidas, na sequência de fortes tornados que assolam a região do país.

O governador do Kentucky, Andy Beshear indicou, esta segunda-feira, que foram confirmadas 64 mortes e que 105 pessoas continuam por encontrar.

Dos 105 desaparecidos, as autoridades estimam que 70 estejam mortos e que vai demorar "pelo menos uma semana, ou até mais" até que se possa fazer uma contagem definitiva da mortalidade da catástrofe natural.

Das 64 vítimas para já confirmadas, 18 ainda não foram identificadas. As pessoas identificadas variam entre os cinco meses e os 86 anos de vida.

Seis dos mortos tinham menos de 18 anos.