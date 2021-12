Covid-19. Presidente sul-africano testa positivo

Veja também:

O Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, está a receber tratamento para forma leve de covid-19 depois de ter testado positivo, neste domingo.

Segundo um comunicado da Presidência, Ramaphosa começou a sentir-se indisposto e um teste confirmou o diagnóstico de covid-19. O chefe de Estado sul-africano está em isolamento na Cidade do Cabo e a ser monitorizado pelos Serviços de Saúde Militares da África do Sul, tendo delegado todas as responsabilidades no vice-presidente, David Mabuza, durante a próxima semana.

Na semana passada, Ramaphosa visitou quatro países da África ocidental e tanto ele como todos os membros da sua comitiva foram testados em cada um dos países durante a viagem.



Alguns elementos da comitiva testaram positivo na Nigéria e regressaram diretamente à África do Sul, enquanto, durante o resto da viagem, o Presidente e a sua delegação testaram negativo. Ramaphosa regressou do Senegal em 08 de dezembro.

Ainda de acordo com o comunicado emitido, o Presidente sul-africano afirmou que a sua infeção serve de alerta a toda a população do país para se vacinar e manter-se vigilante contra a exposição ao SARS-CoV-2, sublinhando que a vacinação continua a ser a melhor proteção contra doença grave e hospitalização.

Cyril Ramaphosa, de 69 anos, tem a vacinação completa, e o comunicado não precisa se está infetado com a variante Ómicron do coronavírus SARS-CoV-2, causador da doença respiratória.