Veja também:

A China detetou 101 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, 80 dos quais por contágio local. O anúncio é feito pelas autoridades de saúde do país.

Os casos locais foram diagnosticados nas províncias de Zhejiang (leste, 74), Mongólia Interior (norte, cinco) e Shaanxi (centro, um).



Os restantes 21 casos foram diagnosticados em viajantes provenientes do estrangeiro, no município de Xangai (leste) e nas províncias de Guangxi (sul), Shandong (leste), Sichuan (centro), Yunnan (sudoeste), Liaoning (nordeste), Fujian (sudeste), Guangdong (sudeste) e Shaanxi (centro).



Este é o número mais alto de casos registados desde 1 de dezembro, quando as autoridades registaram 113 infeções.



A Comissão de Saúde da China informou ainda que o número total de casos ativos é de 1.381, incluindo 27 em estado grave.

A Covid-19 causou pelo menos 5.300.591 mortes em todo o mundo, de entre mais de 269,02 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência noticiosa France-Presse (AFP), com base em dados oficiais.