OMS aponta para que Ómicron seja mais benigna mas mais transmissível

A variante Ómicron do novo coronavírus que causa a Covid-19 parece ser mais transmissível do que a variante Delta, provocar sintomas mais leves e tornar as vacinas menos eficazes, disse a Organização Mundial de Saúde (OMS) este domingo.

A OMS sublinha, no entanto, que as conclusões assentam ainda em dados muito parciais.