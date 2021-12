Itália. Pelo menos quatro mortes em desabamento de prédios

Pelo menos quatro pessoas morreram quando vários prédios desabaram na cidade siciliana de Ravanusa, em Itália, após uma explosão de gás na noite de sábado, segundo a Proteção Civil da Itália.

Durante as buscas, duas pessoas foram encontradas vivas sob os escombros dos prédios que desabaram, segundo o corpo de profissionais que lida com desastres e catástrofes na conta do Twitter no domingo.

"O representante local da Proteção Civil relata que quatro vítimas foram encontradas", disse a Proteção Civil da Sicília em um tweet.