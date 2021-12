Governo australiano diz que "não faz parte do caso" de extradição de Assange

O Governo da Austrália afirmou hoje que "não faz parte do caso" da extradição para os Estados Unidos do ativista australiano Julian Assange, assegurando que "continuará a respeitar o processo legal do Reino Unido" contra o fundador da WikiLeaks.

Na sequência de vários apelos para que o Governo australiano intervenha no processo contra o jornalista, o Ministério dos Negócios Estrangeiros adiantou que está a "acompanhar de perto o caso” de Assange, tal como fazem “com outros australianos detidos e sujeitos a processos judiciais no estrangeiro”.

"A Austrália continuará a respeitar o processo legal do Reino Unido, incluindo quaisquer outros recursos de acordo com a lei britânica", afirmou um porta-voz do ministério, sublinhando que a Austrália não é parte no caso, segundo o jornal diário The Guardian.

O Partido Trabalhista australiano disse, na sequência da decisão do tribunal britânico, que o assunto estava "a arrastar-se há demasiado tempo" e que o Governo do primeiro-ministro Scott Morrison deve "fazer o possível para incentivar o Governo dos EUA a pôr fim a este assunto”.