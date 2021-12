EUA estimam pelo menos 70 mortos na sequência de uma série de tornados

As autoridades locais do Kentucky estimam que pelo menos 70 pessoas possam ter morrido, devido a uma série de tornados pela região e que este número "pode exceder os 100, até ao final do dia".

Uma fábrica de velas no Kentucky colapsou, na sequência de um dos tornados.

As autoridades locais disseram que estavam na fábrica mais de 100 pessoas e admitiram que haverá mais vítimas mortais sob os escombros.

Desde sexta-feira, foram relatados pelo menos 30 tornados em seis estados: Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Mississípi e Tennessee.

Também foram reportadas pelo menos quatro mortes nos estados do Tennessee e Arkansas.

O tornado mais mortífero da história dos EUA passou pelo Missouri, Illinois e Indiana em 1925, matando 747 pessoas.

Estes são os tornados mais mortais numa década, segundo a agência de notícias France-Presse.

"Tragédia inimaginável"

O presidente norte-americano, Joe Biden, considerou este sábado uma "tragédia inimaginável" os tornados que fizeram já dezenas de mortos e estão a atingir vários estados dos Estados Unidos da América desde sexta-feira.

Numa declaração no Twitter, o presidente dos EUA disse que se tem mantido informado sobre os últimos acontecimentos no terreno.

"Estamos a trabalhar com os governadores para garantir que tenhamos o necessário para a busca de sobreviventes", acrescentou.