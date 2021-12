México. Acidente com pesado de mercadorias provoca a morte a 53 migrantes

Pelo menos 53 migrantes morreram e 59 ficaram feridos, na sequência de um acidente com um camião de mercadorias no sul do México, na quinta-feira, de acordo com um novo balanço.

"Até agora 53 pessoas morreram e três ficaram gravemente feridas", disse a Procuradoria-Geral da República do México em comunicado, citado pela agência France-Presse (AFP), sem precisar a nacionalidade das vítimas.

De acordo com a Proteção Civil do estado de Chiapas, onde se deu o acidente, as vítimas são nacionais da vizinha Guatemala.

Um relatório inicial apontava para 49 mortos e 37 feridos, três dos quais em estado grave, após o acidente perto de Tuxtla Gutierrez, capital do estado sulista de Chiapas, que faz fronteira com a Guatemala.

Os migrantes viajavam amontoados no reboque de um camião, de acordo com as explicações iniciais dadas à imprensa pela Proteção Civil. O veículo, que seguiria com excesso de velocidade, capotou numa curva e embateu contra um muro, segundo contaram testemunhas à Proteção Civil.

O pesado de mercadorias transportava "mais de 100 pessoas de várias nacionalidades", disse a Comissão Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) na Cidade do México, em comunicado.

Maioria da vítimas é da Guatemala

"De acordo com os testemunhos dos sobreviventes, a maioria são da Guatemala", precisou o diretor regional da Proteção Civil, Luis Manuel Garcia.

O Presidente da Guatemala, Alejandro Giammattei, prometeu "toda a assistência consular necessária, incluindo repatriamento", numa mensagem de condolências e solidariedade divulgada na rede social Twitter.