Coreia do Sul ultrapassa 7.000 casos diários pelo terceiro dia consecutivo

A Coreia do Sul ultrapassou os 7.000 casos diários de Covid-19 pelo terceiro dia consecutivo, um recorde de infeções que ameaça os hospitais e pode levar à imposição de medidas mais drásticas para travar o surto.

O primeiro-ministro sul-coreano, Kim Boo-kyum, avisou que o país poderá ser forçado a adotar medidas "extraordinárias", se o surto não abrandar em breve, de acordo com a Associated Press (AP).

As autoridades pediram aos hospitais que designem mais 2.000 camas para o tratamento de doentes infetados.

Kim disse que o governo também irá acelerar a administração de vacinas de reforço, encurtando o intervalo entre a segunda e a terceira dose, dos atuais quatro a cinco meses para três, já a partir da próxima semana.

Cerca de 41,5 milhões de pessoas (81% da população) já foram totalmente vacinadas, mas apenas 10% receberam a vacina de reforço.

O surto, originado pela variante Delta, levou a um aumento de hospitalizações e mortes nas últimas semanas, na maioria dos casos entre pessoas com mais de 60 anos, cuja imunidade poderá estar substancialmente reduzida, após terem sido inoculadas no início da campanha de vacinação, que arrancou em fevereiro.

As autoridades reforçaram as restrições, proibindo reuniões privadas com sete ou mais pessoas na área da capital e exigindo que os adultos apresentem certificado de vacinação em restaurantes e outros locais fechados.

O vice-ministro da Saúde, Lee Ki-il, acrescentou que o Governo pode vir a reduzir ainda mais o limite de pessoas em reuniões privadas e reintroduzir horários de fecho antecipado em restaurantes e bares, levantados em novembro, se a transmissão não diminuir na próxima semana.

"Faremos o nosso melhor para evitar o confinamento", disse.

Desde o início da pandemia, o país registou 4.130 mortes, 53 só nas últimas 24 horas. O número de pessoas gravemente doentes subiu para 852.

Na semana passada, a Coreia do Sul já tinha anunciado a reintrodução da quarentena obrigatória para quem chega ao território, após confirmar a deteção da variante Ómicron no país.

Até agora, o país contabiliza 63 casos com a nova variante, detetada inicialmente na África do Sul.