Myanmar. Soldados acusados de queimarem vivas 11 pessoas

Num post no Twiter, publicou a lista com o nome das 11 pessoas que foram mortas, todos homens e incluindo um menino de 14 anos, lamentando os “ataques horríveis” que “mostram que os militares não têm respeito pela santidade da vida humana”.

Já o porta-voz do governo civil sombra de Myanmar criado após o golpe, Dr. Sasa, afirmou que as vítimas tinham sido "amarradas juntas, torturadas e, finalmente, queimadas vivas".

Um familiar de uma das vítimas disse à Reuters que o homem morto, Htet Ko, era um estudante universitário de 22 anos e não membro de nenhuma milícia e que não estava armado. "Isso é desumano. Sinto uma dor profunda no coração", disse.

Já outro auxiliar voluntário disse ter falado com testemunhas entre algumas das 3.000 pessoas que haviam fugido de cinco aldeias da região e tinham-se escondido, com medo de mais prisões e assassinatos.

Kyaw Wunna, membro de um PDF na região, disse à Reuters, por telefone, que foi informado de que as tropas chegaram ao local e disparam tiros e que as pessoas foram levadas para um campo perto da aldeia antes de serem mortas.

Desde que os militares derrubaram o governo democraticamente eleito de Aung San Suu Kyi, o caos tem tomado conta de Myanmar (antiga Birmânia), com protestos generalizados e a formação de milícias, conhecidas como Forças de Defesa popular (PDF), para enfrentar o exército bem equipado.

“As tropas matavam brutalmente qualquer um que pudessem encontrar", disse o voluntário, citando relatos de testemunhas. O voluntário contou ainda que ajudou as pessoas que fugiram de Don Taw e de outras aldeias próximas, acrescentando que as vítimas mortais eram membros da milícia ou civis comuns.

De acordo com um auxiliar voluntário na área, citado pela agência de notícias, o ataque aconteceu na terça-feira.

Várias imagens em vídeos que circulam nas redes sociais mostram os corpos queimados e há moradores a afirmar que “algumas das vítimas ainda estavam vivas quando foram queimadas”, no entanto, a Reuters ressalva que não pôde “verificar de forma independente a autenticidade das imagens”.

Segundo a agência Reuters, que cita moradores da área e relatos da imprensa, os restos dos corpos carbonizados foram encontrados numa vila, em Sagaing, uma área que tem sido placo de lutas ferozes entre as forças de segurança e a milícia criada pelos opositores do regime militar desde o golpe de Estado em 1 de fevereiro.

Um grupo de soldados de Myanmar foi acusado de reunir 11 pessoas numa aldeia, no centro do país, tendo posteriormente disparado tiros e incendiado os corpos.

Também o porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, já veio dizer que as Nações Unidas estão profundamente preocupadas com os relatos do “terrível assassinato”.

“Condenamos fortemente esta violência e lembramos as autoridades militares de Myanmar das suas obrigações sob o direito internacional para garantir a segurança e a proteção dos civis. Os responsáveis por este ato hediondo devem ser responsabilizados”, disse Dujarric, citado pela Reuters.

Segundo a Associação de Assistência para Presos Políticos (AAPP), um grupo de monitorização citado pelas Nações Unidas, mais de 10.700 civis foram detidos e 1.300 mortos pelas forças de segurança desde que os militares tomaram o poder.