Encontrado corpo que poderá ser de estudante desaparecido há 45 anos

As autoridades americanas descobriram restos mortais que se pensa serem de um jovem estudante que desapareceu há cerca de 45 anos, sem deixar rasto.

As ossadas foram encontradas no interior de um automóvel que foi retirado do fundo de um riacho no estado do Alabama, depois de ter sido avistado na passada terça-feira. Confirma-se que o veículo pertencia a Kyle Wade Clinkscales e no interior foram encontrados ainda os seus pertences, incluindo cartões de crédito.

Clinkscales foi visto pela última vez no dia 26 de janeiro de 1976, por volta das 23h, a sair de um bar onde trabalhava, na Geórgia. Entrou no seu carro e partiu numa viagem de volta à casa dos seus pais, no Alabama, mas nunca chegou.

“Há 45 anos que procuramos este homem e o seu carro. Drenámos lagos, procurámos aqui e ali, investigámos esta teoria e aquela, e nunca deu em nada”, afirmou o xerife James Woodruff, citado pela BBC.

As perícias a efetuar de seguida devem confirmar se os restos mortais são de facto de Clinkscales, mas fica ainda por resolver o principal mistério, que é a razão do seu desaparecimento.

“Terá sido assassinado e deixado? Despenhou-se e ficou lá? Esperamos ainda conseguir descobrir, mas já passaram 45 anos”, avisa o xerife.

Clinkscales era filho único e os seus pais nunca desistiram de o procurar. O seu pai morreu em 2007 e a sua mãe morreu este ano, sem saberem do paradeiro do seu filho. “Ela sempre sonhou que ele voltasse a casa. Nós sempre esperámos conseguir encontrá-lo antes de ela morrer. Mas o simples facto de termos, esperemos, encontrado o seu corpo e o carro é um grande alívio”, conclui Woodruff.