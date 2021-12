Vídeo de alegada festa fictícia leva à demissão de assessora de Boris Johnson

Allegra Stratton, que foi porta-voz do Governo britânico na cimeira climática COP26, pediu desculpas esta quarta-feira aos britânicos pelos "comentários que pareciam levar as regras levianamente, regras que as pessoas fazem de tudo para respeitar". Em causa está um vídeo interno obtido e divulgado pela estação ITV, que mostra Stratton e outros assessores a gracejar sobre uma "festa fictícia" durante os ensaios para uma conferência de imprensa. No vídeo, datado de 22 de dezembro de 2020, Stratton é desafiada a responder a perguntas sobre rumores de uma alegada festa de Natal em Downing Street na sexta-feira anterior. "Esta festa fictícia foi uma reunião de trabalho e não teve distanciamento social", brincava, entre risos e a piada de outro assessor de que "não foi uma festa, foi vinho e queijo".

O vídeo alimentou as alegações de que uma festa teria ocorrido na residência oficial do primeiro-ministro, em Downing Street, a 18 de dezembro de 2020, quando Londres estava sob restrições apertadas devido à crise de saúde e encontros sociais em espaços fechados entre duas ou mais pessoas eram proibidos. Durante o debate semanal no Parlamento, o primeiro-ministro Boris Johnson manifestou-se "furioso" após a divulgação do vídeo, anunciou uma investigação interna e prometeu sanções se as regras anti-Covid não tivessem sido respeitadas.

A polémica precipitou a saída de Allegra Stratton que, esta quarta-feira leu, em lágrimas, um comunicado à porta da sua casa.

"Os britânicos fizeram imensos sacrifícios na batalha contra a Covid-19, agora receio que minhas palavras tenham se tornado uma distração dessa luta", disse, entre lágrimas, num comunicado que leu aos jornalistas reunidos em frente à sua casa.