Mercenários russos "assumiram o comando" do exército da República Centro-Africana

“O conteúdo do relatório não surpreende", disse à Lusa Enrica Picco, diretora para a região da África Central do Internacional Crisis Group (ICG). " Mostra, mais uma vez, a falta de coordenação do ponto de vista da ajuda militar ao país”, acrescentou.

O recém formado Bataillon d'Infanterie Territoriale (BIT 7), treinado pela EUTM, “é o último, mas crítico, exemplo da capacidade de agir do WG, de acordo com as suas necessidades e em total impunidade”, acusa o texto dos serviços externos europeus. Ao BIT 7 deverão juntar-se os BIT 8 e BIT 9, cuja constituição foi recentemente admitida pelo Estado-Maior das FACA.

O relatório servirá de base à decisão do Conselho Europeu, a ser tomada no início do próximo ano, de prolongar ou não as atuais missões europeias de Treino Militar (EUTM) e de Aconselhamento (EUAM) no país.

“Atualmente, a maior parte das unidades das Forças Armadas Centro-Africanas (FACA) deslocadas no terreno estão a operar sob comando ou supervisão direta dos mercenários do Warner Group (WG)”, uma empresa privada de segurança russa ligada ao Kremlin, afirma um relatório enviado no final de novembro ao Conselho Europeu e elaborado pelo Serviço de Ação Externa Europeia, sobre o Ambiente Político e Estratégico da missão de política comum de segurança e defesa na RCA.

“Era inevitável que as FACA deslocadas no território viessem a ser comandadas pelo WG, uma vez que, do ponto de vista militar, são eles que estão a dirigir as ofensivas. São quem está no terreno. O Estado-Maior das FACA está em Bangui e quem está no terreno são os russos”, reforçou a investigadora.

A situação de fraca ou inexistente relação de comando na hierarquia militar centro-africana é “frequentemente explorada por mercenários do WG, que assumem os comandos no terreno e utilizam as FACA nas suas próprias operações” – nomeadamente a depredação das riquezas minerais do país, como diamantes e ouro, ainda que não especificadas pelo texto -, “com a participação da RCA através do acordo ou aquiescência passiva das autoridades do país”, acusam os serviços europeus.

"O atual padrão de implantação dos ativos do Warner Group (...) cobre todas as partes vitais no oeste e centro da RCA, com prioridade para áreas de mineração economicamente importantes, a fim de assegurar investimentos do Warner Group através da Lobaye Investment Company", afirma ainda o relatório da UE.

A Lobaye, mencionada no texto, é uma empresa mineira de direito centro-africano, mas era efetivamente dirigida até há pouco tempo por Yevgeny Khodotov, um oficial russo de São Petersburgo, de onde é também natural o Presidente Vladimir Putin.

"Elementos russos também começaram a incorrer nas vastas reservas naturais/áreas de proteção ambiental no leste da RCA como Chinko (...) para fins ainda desconhecidos", afirma ainda o relatório.

“Não disto é novo”, afirmou igualmente à Lusa um diplomata ocidental a coberto do anonimato. “Acho que este relatório sai agora para se criar um contexto e justificar decisões políticas que se avizinham, mas no terreno toda a gente sabe que as FACA são comandadas diretamente pelo WG; é do conhecimento comum já há algum tempo, até por sucessivas notícias de vários incidentes”, acrescentou a mesma fonte.

O mesmo diplomata acrescentou que “também toda a gente sabe que eles [os russos] controlam minas de ouro e diamantes. O que é difícil de provar é que estão a depredar os recursos naturais e como estão a colocar esses recursos nos mercados internacionais. Isso é outra história. Mas que controlam militarmente as áreas ricas em recursos naturais, é do conhecimento comum”, acrescentou.