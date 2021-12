Alemanha já tem novo chanceler

Uma das primeiras grandes tarefas do novo chanceler, Olaf Scholz, é combater a quarta onda da pandemia de Covid-19 na Alemanha. O país tem batido recordes de novas infeções, muitos hospitais estão no limite e o novo Governo vai criar uma equipa na chancelaria para lidar com a crise, chefiada por um major-general. "Muitos cidadãos não se vacinaram. Tudo o que estamos a vivenciar tem a ver com isso", diz Scholz. Até ao Natal, o objetivo é vacinar 30 milhões de pessoas. Com a vacina de reforço e não só: também primeiras doses. 30% dos alemães ainda não se vacinaram e o país debate uma vacinação obrigatória contra a Covid-19 para todos. O novo ministro da Saúde, Karl Lauterbach, escreveu nas redes sociais que a obrigatoriedade da vacina é uma "exigência razoável tendo em conta as muitas mortes" com coronavírus. Lauterbach é uma cara conhecida dos alemães e tem soado o alarme vezes sem conta, na rádio e na televisão, apelando a todos que não baixem a guarda: "Vamos voltar a fortalecer o sistema de saúde. Vamos vencer a luta contra a pandemia e vamos estar melhor equipados para enfrentar pandemias futuras", assegurou.



Luta contra as alterações climáticas Outro tema no topo da agenda da nova coligação governamental é o combate às alterações climáticas. Sociais-democratas, verdes e liberais anteciparam a saída da Alemanha da energia a carvão "idealmente" para 2030 e criaram um super-ministério da Economia e Proteção Climática. A ex-candidata dos Verdes a chanceler, Annalena Baerbock, assume a pasta dos Negócios Estrangeiros e garante que diplomacia e defesa do ambiente passarão também a andar de mãos dadas. Segundo Baerbock, "política externa é sempre política interna mundial". A nova ministra é contra o gasoduto Nord Stream 2, que transportará gás russo para a Alemanha pelo Mar Báltico. Em outubro, chegou a acusar a Rússia de usar a dependência do gás da Europa para "jogar póquer" com os europeus. É um tom pouco habitual na diplomacia alemã… Quanto à China, Baerbock diz que é preciso "dialogar" sobre as alterações climáticas, mas ameaça também "dureza" sempre que constatar violações aos direitos humanos.