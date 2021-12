Emirados Árabes Unidos mudam fim de semana para sábado e domingo

Os Emirados Árabes Unidos decidiram mudar o seu fim de semana de sexta-feira e sábado para sábado e domingo e instituir uma semana de trabalho de quatro dias e meio, informou esta terça-feira a agência de notícias oficial WAM.

Além do sábado e do domingo, os habitantes dos Emirados terão mais meio-dia de descanso na tarde da sexta-feira, dia da grande oração semanal nos países muçulmanos.

"Os Emirados Árabes Unidos são a primeira nação do mundo a introduzir uma semana de trabalho nacional mais curta do que a semana global de cinco dias", segundo a WAM.



Na maioria dos países árabes, o fim de semana decorre entre sexta-feira e sábado.

A federação que reúne os sete emirados vai tornar-se o único país do Golfo com um fim de semana de sábado e domingo, decisão que lhe permite alinhar com a maioria dos países fora do mundo árabe.

Os funcionários também poderão optar por trabalhar a partir de casa na sexta-feira, segundo a agência de notícia dos Emirados.

"Este fim de semana prolongado faz parte dos esforços do Governo dos Emirados Árabes Unidos para melhorar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional (...) e também para aumentar o desempenho da competitividade económica do país", de acordo com a WAM.

A "semana nacional de trabalho" passa a ser obrigatória para o setor público a partir de janeiro.