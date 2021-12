Covid-19. Espanha vai vacinar crianças

A Comissão de Saúde Pública de Espanha aprovou esta terça-feira a vacinação de crianças com menos de 12 anos.

De acordo com o El País, a decisão surge “após vacina da Pfizer para essa população ter sido validada pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA)”.

Os primeiros frascos com as vacinas, devem chegar ao país no dia 13 e a vacinação das crianças, entre os 5 e os 11 anos, deve arrancar no dia 15 de dezembro.



As autoridades de saúde espanholas contam receber 3,2 milhões de vacinas entre este mês e janeiro. Número que dará para inocular com a primeira dose praticamente todas as crianças entre os 5 e os 11 anos, cerca de 3,3 milhões de crianças. A segunda dose da vacina será administrada oito semanas depois.



Um dos principais motivos que levou Comissão de Saúde Pública a aprovar a vacinação nesta faixa etária é a elevada incidência de casos entre os 5 e os 11 anos: 412 casos por 100.000 habitantes, quase o dobro da incidência nacional espanhola, que se situa em 248 casos por 100.000 habitantes, explica o El País.

O jornal espanhol acrescenta que depois das crianças, a faixa etária com maior número de novos casos é entre os 30 e 50 anos, ou seja a idade da maioria dos pais.