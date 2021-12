Vulcão em erupção na Indonésia faz 15 mortos e 27 desaparecidos

Por outro lado, as equipas de socorro continuam as buscas na tentativa de encontrar as 27 pessoas dadas como desaparecidas desde sábado.

A mesma fonte refere que pelo menos três mil casas de habitação e 38 escolas ficaram danificadas.

No domingo, as fortes chuvas que se fizeram sentir na zona obrigaram as autoridades a suspender as operações de busca.

A chuva que atingiu a cratera do vulcão intensificou a expulsão de cinzas adensando a coluna de fumo.

Cerca de 1.700 habitantes da região encontram-se nos abrigos de emergência, mas a maior parte dos residentes ficou junto às casas.