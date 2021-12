Myanmar. Junta militar reduz pena de Suu Kyi

Num comunicado, a presidente do comité que lhe concedeu o Nobel da Paz, Berit Reiss-Andersen, disse hoje estar “preocupada” com o que esta prisão significa para o futuro de Myanmar (antiga Birmânia) e “preocupada com o dano que uma longa pena de prisão pode custar pessoalmente a Aung San Suu Kyi”, de 76 anos.

Também os Estados Unidos classificaram como “injusta” a sentença da política birmanesa, dizendo que foi “uma afronta à democracia e à justiça em Myanmar”.

“Pedimos ao regime para que liberte Aung San Suu Kyi e todos os detidos injustamente, incluindo outras autoridades eleitas democraticamente”, disse o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, num comunicado.

Desde o golpe de Estado que depôs Aung San Suu Kyi em fevereiro, o exército reprimiu violentamente as manifestações contra o regime, em ações que levaram à detenção de cerca de dez mil pessoas e à morte de pelo menos 1.300 civis, de acordo com a organização não-governamental Associação de Assistência aos Presos Políticos.