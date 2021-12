Indonésia. Erupção de vulcão já matou pelo menos 22 pessoas na ilha de Java

Pelo menos 22 pessoas morreram e 27 continuam desaparecidas após o maior vulcão da ilha de Java, na Indonésia, ter entrado em atividade, segundo a mais recente atualização do número de vítimas divulgada esta segunda-feira pelas autoridades locais.

As fortes chuvas e a atividade do vulcão Semeru, no distrito de Lumajang, na província de Java Oriental, que na manhã de segunda-feira registou uma pequena erupção, estão a dificultar o trabalho das equipas de resgate que procuram sobreviventes nas onze povoações da região.

Segundo a Agência Nacional de Desastres da Indonésia, a última atualização dá conta de 51 feridos com queimaduras, sendo que 35 destes estão em estado grave, notícia a agência EFE.

As autoridades referiram que ainda estão a receber informações e a comparar balanços de diferentes localidades e equipas no local, o que pode resultar em números diferentes a curto prazo.