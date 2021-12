“É real” a perspetiva de guerra com Ucrânia, diz líder pró-russo

O líder da autoproclamada República Popular pró-Rússia de Donetsk disse ser real a perspetiva de haver uma guerra de grande escala com a Ucrânia no Donbass (leste histórico da Ucrânia).

“A possibilidade de serem retomadas ações militares de grande escala é real”, afirmou Denis Pushilin à agência de notícias russa Interfax.

Este responsável sublinhou que tanto as declarações dos líderes ucranianos e ocidentais como as tropas e armamento posicionados por Kiev, perto da linha de separação do Donbass, confirmam que “a Ucrânia está pronta” para entrar em ação.

“É difícil prever como vai evoluir a situação. Estamos a preparar diferentes cenários. Estamos a lidar com a Ucrânia, um país que perdeu a sua identidade depois de 2014 (revolução Euromaidan)”, referiu.

A revolução Euromaidan teve início em novembro de 2013 e consistiu numa série de manifestações civis devido à recusa do então Presidente, Víktor Yanukovych, assinar um acordo de associação com a União Europeia. A agitação, que levou à queda do Governo do Presidente, provocou mais de 100 mortos.

“As nossas unidades militares estão em forma e dispostas a repelir a agressão”, garantiu Pushilin, admitindo que as opções para o pleno cumprimento dos Acordos de Paz de Minsk “são praticamente inexistentes”.