Brasil totaliza 615.400 mortes e 22,1 milhões de casos confirmados

O Brasil, um dos países mais atingidos pelo coronavírus no mundo, totalizou 615.400 mortes e 22.129.409 casos confirmados de Covid-19 em fase de alerta para o surgimento da variante Ómicron.

De acordo com os números divulgados pelo Ministério da Saúde brasileiro, foram registadas 221 mortes e 10.627 infeções no país sul-americano nas últimas 24 horas.

Embora o medo de um agravamento da doença tenha voltado a mobilizar pessoas e governos em todo o mundo devido à descoberta da nova variante Ómicron do vírus SARS-CoV-2, a pandemia está a perder força no Brasil desde junho e as médias diárias de mortes e infeções estão ao nível mais baixo em vários meses.

Enquanto o número médio de mortes na última semana ficou em 206 por dia até hoje, o terceiro menor desde abril do ano passado, o de infeções caiu para 8.826 por dia, o segundo menor desde maio do ano passado.

As médias são relativamente baixas para um país que contou mais de 4.000 mortes em um dia (em 6 de abril) e 115.000 infecções (em 23 de junho).

Quanto às infeções pela variante Ómicron, o Ministério da Saúde brasileiro informou que até ao momento cinco casos foram confirmados e que outros sete casos suspeitos estão a ser investigados.

Apesar de o Ministério da Saúde estar relutante em adotar restrições para prevenir um possível avanço das infeções pela nova variante, um comité científico que assessora os nove governos regionais da região nordeste do Brasil recomendou o cancelamento das festas de Ano Novo e Carnaval para mitigar riscos.

Além disso, o Rio de Janeiro, uma das poucas capitais regionais do Brasil que não cancelou as suas festas de Réveillon ou Carnaval, começou a exigir o certificado de vacinação a quem vai a hotéis, restaurantes e bares, entre outros locais públicos, incluindo turistas estrangeiros.

De acordo com o Ministério da Saúde, até esta sexta-feira cerca de 159,5 milhões de brasileiros receberam a primeira dose de algumas das vacinas aplicadas no país, o que equivale a 74,9% dos 213 milhões de brasileiros, e outros 140,5 milhões, 65,9% da população, tinha o esquema vacinal completo.