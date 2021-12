​Italiano anti-vacinas tenta receber vacina Covid-19 em braço falso

Um homem italiano tentou receber a vacina para a Covid-19 num braço falso para conseguir o “certificado verde”. Agora, vai responder pelo crime de fraude.



O caso insólito aconteceu no centro de vacinação de Biella, uma cidade nos arredores de Turim, no norte do país, uma semana depois de o Governo italiano anunciar restrições específicas para não-vacinados.

O homem, um dentista de 50 anos impedido de trabalhar por não ter o certificado, cumpriu todas as formalidades à chegada ao centro de vacinação, e foi chamado para tomar a vacina. Arregaçou a manga da camisa e, inicialmente, a enfermeira não reparou em nada de estranho.

Mas quando se preparava para aplicar a vacina para a Covid-19, a profissional de saúde apercebeu-se que estava perante uma situação fora do normal.

“Quando me deparei com o braço do utente, senti uma pele de borracha e fria ao toque, com uma tez era muito clara”, conta Filippa Bua à imprensa italiana.

A enfermeira ainda pensou que se tratava de uma prótese e pediu ao utente para arregaçar a manga do outro braço, mas logo percebeu que se tratava de uma tentativa de fraude.

“A princípio pensei que fosse um paciente com braço artificial, mas depois a cor da pele e a percepção do toque me deixaram desconfiado", relata.

O cidadão anti-vacinas tentou enganar a profissional de saúde com um braço de silicone e, após ser desmascarado, tentou convencê-la a alinhar na fraude para conseguir o certificado de vacinação.

Perante a recusa da profissional de saúde, o homem sorriu, levantou-se e abandonou o centro de vacinação, mas não se vai livrar de uma acusação de tentativa de enganar as autoridades sanitárias.