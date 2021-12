Nicósia, a única capital do mundo dividida. Português diz que “fronteira é um pedacinho difícil"

Será a única cidade que o Papa Francisco vai visitar no Chipre: Nicósia. Mas esta tem algo que a diferencia de todas as outras: é a única capital dividida por dois países.



Desde 1974 que o lado Norte da cidade está sob jurisdição turca e, até aos dias de hoje, é visível alguma tensão entre os dois lados. A começar pela presença de soldados das Nações Unidas.

Mas a divisão é ainda mais visível nas ruas que, tal como as estradas, são interrompidas. Há, no entanto, um ponto em que se pode passar a pé para o lado turco. Fica no fim de uma rua pedonal, onde marcam presença várias marcas internacionais. No fim da rua, para continuá-la até ao fim, temos que apresentar passaporte (e teste negativo à Covid-19).

Foi do outro lado que encontrámos Paulo Aguiar, 48 anos, há quase 20 no lado turco de Nicósia. Conheceu a mulher turco-cipriota em Londres, casaram e tiveram dois filhos. Decidiram então voltar à terra natal da mulher.

Quando vieram, decidiram que os filhos iriam frequentar uma escola internacional privada no lado cipriota.

“Todos os dias passávamos a fronteira, de manhã e à tarde. A fronteira é um pedacinho difícil”, reconhece. Obriga, por exemplo, a ter seguro para o carro para os dois lados da cidade.

Questionado sobre se o ambiente entre os dois lados é pacífico, Paulo também reconhece que “às vezes há alguma coisa tensa”, mas, diz, “habitualmente é normal”.