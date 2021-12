Homem armado em frente ao edifício da ONU

Um homem armado com uma caçadeira provocou um impasse que durou várias horas em frente à sede das Nações Unidas, na cidade norte-americana de Nova Iorque.



Após negociações com as forças de segurança, o suspeito acabou por se render às autoridades.

O edifício da ONU foi encerrado por razões de segurança.



Para o local foi enviado um forte dispositivo de segurança e uma equipa de negociadores.

O homem, que aparenta ter cerca de 60 anos, apontou a arma ao queixo, mas acabou por se render.

As causas do incidente e a identidade do suspeito ainda não são conhecidos.

[notícia atualizada às 18h50]