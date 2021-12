Covid-19. Alemanha torna vacina obrigatória e decreta quarentena para não-vacinados

As discotecas e os bares vão ter que fechar se o número de casos diários ultrapassar um certo limite, anunciou a chanceler.

A Alemanha tem apresentado níveis muito elevados de casos e a aceitação da vacina é ainda mais baixa do que em muitos outros países europeus. Neste momento, 68,7% dos alemães estão vacinados, abaixo do objetivo definido pelo Governo de 75%.

Merkel disse que as autoridades também concordaram em tornar obrigatórias as máscaras nas escolas, e impor novos limites às reuniões privadas.

O país almeja alcançar 30 milhões de inoculações até o final do ano.

A Áustria tornou-se o primeiro país do Ocidente a tornar as vacinas obrigatórias nos últimos dias, enquanto a Grécia disse que tornaria as vacinas obrigatórias para maiores de 60 anos.