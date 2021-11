Suíça. Portugal adicionado à lista dos países onde circulam variantes preocupantes

As autoridades suíças apertaram as regras para os viajantes. Portugal, Canadá, Nigéria e Japão juntam-se à listagem de países com “variantes de preocupação”.

Assim, os passageiros com mais de 16 anos que cheguem de Portugal têm de apresentar um teste (PCR ou antigénio) além do certificado de vacinação ou recuperação. Além disso, são todos obrigados a cumprir dez dias de quarentena, incluindo as crianças.

O governo suíço não faz qualquer discriminação entre vacinados ou recuperados, sendo que a quarentena se aplica também a estes mesmo com teste negativo à chegada.

Mais tarde, os viajantes vão ter que realizar uma nova verificação. Entre o quarto e o sétimo dia depois de chegar ao país será necessário repetir o teste e comunicar o resultado às autoridades.



A variante Ómicron, foi recentemente detetada na África do Sul e, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o “elevado número de mutações” pode implicar uma maior infecciosidade. Em Portugal foram detetados 13 casos.

Segundo a DGS, desde março de 2020, morreram 18.430 pessoas e foram contabilizados 1.144.342 casos de infeção pela Covid-19.