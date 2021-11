Ómicron foi detetada nos Países Baixos antes dos voos da África

Veja também:

As autoridades holandesas revelaram esta terça-feira que a variante Ómicron foi detetada no país antes mesmo da chegada de dois voos provenientes da África do Sul.

"Encontramos a variante do coronavírus em duas amostras de teste que foram colhidas a 19 de novembro e a 23 de novembro", confirmou o Instituto Nacional de Saúde Pública (RIVM), acrescentando que “ainda não está claro se essas pessoas visitaram o sul da África”.

Ainda de acordo com o RIVM, pelo menos, 14 pessoas oriundas de voos de Joanesburgo e Capetown chegaram ao aeroporto schiphol de Amsterdão no dia 26 de novembro com a nova variante.