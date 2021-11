Barbados corta com a coroa britânica e torna-se república

A ilha de Barbados, nas Caraíbas, torna-se oficialmente uma república e deixa de reconhecer a rainha Isabel II como sua chefe de Estado.

A cerimónia de transição e da tomada de posse de Sandra Mason como Presidente contou com a presença do Príncipe Carlos de Inglaterra, em representação da família real. Acaba assim a associação com a coroa britânica de uma ex-colónia com cerca de 280 mil habitantes e que se tornou independente em 1966.

Mason, uma ex-jurista de 73 anos, prestou juramento numa cerimónia na capital Bridgetown.



Barbados pretende permanecer como membro da Commonwealth, a comunidade de nações que pertenceram ao império britânico.

Esta não é a primeira ex-colónia britânica nas Caraíbas a tornar-se uma República, seguindo os exemplos da Guiana (1970), Trindade e Tobago (1976) e República Dominicana (1978).

Estabelecida há quase 400 anos (1627), os Barbados foram a colónia mais antiga da Grã-Bretanha.



Numa análise para a CNN, Richard Drayton, professor de história imperial e global no King's College de Londres, recordou que “foi o primeiro laboratório do colonialismo inglês nos Trópicos”.