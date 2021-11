Adolescente abre fogo em escola dos EUA e mata pelo menos três pessoas

Pelo menos três pessoas morreram e outras seis ficaram feridas esta terça-feira num tiroteio numa escola secundária em Oxford, Michigan, nos Estados Unidos.

As três vítimas mortais são alunos da escola. Entre os feridos está também um professor.

De acordo com o oficial da polícia do condado de Oakland, Michael McCabe, o suspeito do tiroteio, um estudante do estabelecimento de ensino de Oxford, foi preso sem oferecer resistência e remeteu-se ao silêncio.

"A polícia prendeu o suspeito cinco minutos depois da primeira chamada" para os serviços de emergência, explicou Michael McCabe, numa conferência de imprensa.

De acordo com estatísticas da organização "Everytown for Gun Safety" ('Cada Cidade pela Segurança de Armas', em tradução simples), o tiroteio de Oxford registou o maior número de mortos numa escola no presente ano.

Até ao momento, em 2021, os Estados Unidos registam 138 tiroteios, incluindo 26 com uma ou duas mortes.

Segundo as autoridades locais de Oxford, localidade a norte de Detroit, o alerta foi dado às 12:51 locais (17h51 em Lisboa).

O atirador, adiantaram, disparou entre 15 e 20 vezes com uma arma semiautomática.

O jovem suspeito não resistiu aos agentes e foi detido, sem dar qualquer justificação para o sucedido, invocando "o seu direito de não falar", segundo Michael McCabe.

A investigação terá de determinar se o autor dos disparos o fez de forma aleatória ou se tinha como alvo vítimas identificadas.

"É uma situação muito trágica. Temos muitos pais muito ansiosos", acrescentou o oficial.