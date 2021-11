Avião da Frontex vai reforçar controlo migratório no Canal da Mancha

"Dia e noite, o avião poderá ajudar as polícias francesa, holandesa e belga, porque os barcos não saem apenas da França, para observar as redes de traficantes e as travessias e evitá-las com a maior antecedência possível”, disse Darmanin, no final de uma reunião em Calais, onde foram discutidas formas de controlar a imigração ilegal.

Na reunião, convocada após a morte de 27 pessoas num naufrágio, na quarta-feira, também participaram os ministros do Interior da Alemanha, da Bélgica e dos Países Baixos, além da comissária europeia para os Assuntos Internos, Ylva Johansson, e dos diretores executivos das agências de segurança Frontex e Europol.

O encontro teve um caráter eminentemente político e Darmanin disse que a França conta anunciar “grandes avanços” na luta contra a imigração ilegal, quando assumir a presidência do Conselho da União Europeia, em janeiro próximo.